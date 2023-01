Drei Autos sind am Donnerstag an einer Autobahnauffahrt der A14 östlich von Schwerin zusammengestoßen, dabei sind drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall am Morgen an einer Kreuzung der Bundesstraße 104 und der A14-Auffahrt bei Cambs (Ludwigslust-Parchim). Ein Autofahrer sei beim Abbiegen mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen. Dabei fuhr ein dritter Wagen in die Unfallstelle. Alle drei Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Zwei der drei Autos mussten abgeschleppt werden.