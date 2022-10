Zwei Jungen sind in Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem sogenannten Pocket-Bike wie Rennfahrer um die Plattenbauten gerast - und gestürzt. Der Vater des achtjährigen Bikers muss sich nun strafrechtlich dafür verantworten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 42-jährige Mann soll dem Sohn und dessen neunjährigem Freund rechtswidrig erlaubt haben, das Mini-Bike auf öffentlichen Straßen zu nutzen. Nach mehreren Runden am Montag bekam der achtjährige Fahrer eine Linkskurve nicht richtig und stürzte.