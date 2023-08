Das Amtsgericht Ludwiglust hat am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Der Mann soll versucht haben, einen 20-Jährigen in einer Arbeiterwohnung in Matzlow-Garwitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am 15. August mit einem Messer zu töten, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Diese hatte den Haftbefehl beantragt.