Mit einem massiven Kräfteaufgebot hat die Feuerwehr am Dienstag in der Nähe von Vietlübbe (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Flächenbrand rasch unter Kontrolle bringen können. Wie ein Sprecher der regionalen Rettungsleitstelle in Schwerin sagte, war in der Nähe eines Milchviehstalls eine Strohpresse in Brand geraten. Das Feuer habe auf ein Stoppelfeld übergegriffen und etwa acht Hektar in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehren aus zehn umliegenden Orten wurden alarmiert. Etwa 100 Feuerwehrleute seien am Löscheinsatz beteiligt gewesen. Sie hätten verhindert, dass auch angrenzende Gebäude in Brand geraten.