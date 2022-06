Mit Schaufeln, Steinen und einem Brotmesser sind Mitglieder einer Großfamilie in Lüdersdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) aufeinander losgegangen. Der Polizei gelang es nach eigenen Angaben erst nach mehreren Stunden, die Lage am Donnerstag mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften zu beruhigen. Verletzt worden sei niemand, teilten die Beamten in Rostock mit. Rund 30 Menschen waren aneinander geraten, Auslöser des Streits soll eine Sachbeschädigung gewesen sein. Die Polizei sprach am Ende etliche Platzverweise aus und ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs sowie der Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.