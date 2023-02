Die seit Sommer 2022 für ukrainische Kriegsflüchtlinge genutzte "Alte Schule" in Teterow wird in den kommenden drei Jahren eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft. Der Kreistag des Landkreises Rostock stimmte am Mittwochabend in Güstrow einem entsprechenden Nutzungsvertrag zu. Die "Alte Schule" verfügt über eine Kapazität von 220 Plätzen, von denen mit Stand 10. Februar 196 belegt waren.