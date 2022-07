Ein 73 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 19 nahe Güstrow am Freitag ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, stieß der 73-Jährige aus dem Landkreis Rostock am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache seitlich gegen einen Lastwagen und wurde über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Die Autobahn wurde danach in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft eingesetzt, der die genaue Ursache des Unfalls klären soll.