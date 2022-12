Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Gnoien (Landkreis Rostock) verletzt worden. Ein 28-Jähriger kam in der Nacht auf Samstag in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer 20-Jährigen und ihren vier Insassen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle sechs Beteiligten kamen mit ihren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.