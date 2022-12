Auf der Autobahn 20 bei Tessin (Landkreis Rostock) ist ein Fahrzeug eines Blutspendedienstes auf einen Sattelzug-Lkw aufgefahren. Dabei wurde die Fahrerin des Blutspenden-Fahrzeugs verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ihr Transporter fuhr demnach mit großer Wucht am Dienstag auf den Anhänger auf, drehte sich mehrfach und prallte gegen Leitplanken, so dass es Totalschaden erlitt. Die Autobahn 20 war in Fahrtrichtung Rostock mehr als zwei Stunden gesperrt. Es entstanden laut Polizei rund 40.000 Euro Sachschaden.