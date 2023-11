Unbekannte sind in das Forstamt Bad Doberan (Landkreis Rostock) eingebrochen und haben dabei Schäden von mehr als 40.000 Euro verursacht. Die Täter seien äußerst rabiat vorgegangen, teilte die Polizei Güstrow am Montag mit. Demnach zerstörten sie Forstamt-Technik, steckten einen Geländewagen in Brand und entwendeten in der Nacht zu Sonntag Kettensägen, Werkzeuge und Bargeld. Die Beamten seien wegen des brennenden Autos auf den Einbruch aufmerksam geworden. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittle nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.