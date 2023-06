Retter haben in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ein Kind knapp vor dem Ertrinken gerettet. Der zehnjährige Junge war am Samstagnachmittag bei starkem Wind an Buhnen getrieben, wo der Boden ausgespült und das Wasser damit tiefer als sonst im Badebereich ist, wie Andre Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz sagte. Der Vorfall ereignete sich unweit vom Rettungsturm. Der Junge aus Rostock war nach Angaben der Retter ein schlechter Schwimmer und stark gefährdet. Er wurde durch die scharf geschnittenen Kanten der Buhnen leicht verletzt, musste aber nicht in eine Klinik.