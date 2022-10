In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat in der Nacht zum Mittwoch die Küche gebrannt. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, informierte die Bewohnerin der Wohnung die Polizei über den Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen laut Polizei schon aus den Fenstern. Das gesamte Wohnhaus wurde evakuiert, das Feuer griff aber nicht auf andere Wohnungen über. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung musste anderweitig unterkommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es zum Ausbruch kam, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Schadens auf 20.000 Euro.