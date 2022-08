Beim Brand einer Getreidetrocknungsanlage in Finkenthal (Landkreis Rostock) ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren brachten den Brand am Freitagabend zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.