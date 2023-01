Ein Raser hat sich in der Region Güstrow eine etwa 30 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - zum Teil ohne Licht in der Nacht. Dabei mussten etliche andere Autofahrer ausweichen, bis der 33-Jährige schließlich unweit von Laage (Landkreis Rostock) gestoppt werden konnte, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Vorfall habe sich in der Nacht zu Samstag ereignet.