Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor bei Rostock wollen Staatsanwaltschaft und Polizei die Unfallursachen genauer klären. Dazu wurde ein Gutachter der Dekra eingesetzte, der seine Arbeit bereits aufgenommen hat, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleinwagens war am Donnerstagabend zwischen Bentwisch und Groß Kussewitz mit dem Traktor zusammengeprallt. Das Auto geriet seitlich unter die tonnenschwere Landmaschine, die den Wagen wegen ihres Gewichtes stark zusammendrückte. Rettungskräfte kamen erst an den Verunglückten heran, nachdem der Traktor mit schwerer Technik angehoben werden konnte. Der Fahrer starb am Unfallort.