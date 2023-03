Ein ausgebrannter Transporter hat die Polizei im Landkreis Rostock auf die Spur von mutmaßlichen Werkzeugdieben geführt, die für eine ganze Serie verantwortlich sein sollen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, steht ein 35-jähriger Mann aus Sarmstorf bei Güstrow unter Verdacht, an etlichen Einbrüchen bei Firmen, an Baucontainern und Firmenfahrzeugen seit Jahresbeginn beteiligt gewesen zu sein. Auf dem weitläufigen Gehöft des Tatverdächtigen seien bei Durchsuchungen diverse Werkzeuge und Maschinen beschlagnahmt worden, die mit der seit Jahresbeginn andauernden Serie in Verbindung gebracht werden. Die Höhe des Gesamtschadens und ob der Mann noch Komplizen hatte, das sei noch nicht endgültig geklärt.

Vor gut einem Monat hatten Unbekannte in Bad Doberan (Landkreis Rostock) eine Fahrzeughalle aufgebrochen, auch dort Werkzeug gestohlen und einen Firmentransporter in der Halle in Brand gesetzt. Anwohner hatten nachts die Flammen bemerkt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die gesamte Halle Feuer fing. Ermittlungen ergaben, dass Umzäunung und Hallentor vorher aufgebrochen worden waren. Die Ermittlungen führten auf die Spur des 35-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Fälle waren unter anderem aus den Regionen Bützow und Laage gemeldet worden.

Pm