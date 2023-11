Zwei mit Eisenerz und Düngemittel beladene Sattelauflieger sind laut Polizei in Neu Wokern (Landkreis Rostock) gestohlen worden. Der Schaden betrage mindestens 100.000 Euro, teilte die Polizeiinspektion Güstrow am Montag mit. Ein Firmenmitarbeiter habe am frühen Morgen die Polizei alarmiert und berichtet, er habe am Nachmittag zuvor die beiden Sattelauflieger noch am Straßenrand im Gewerbegebiet gesehen, wo sie abgestellt gewesen seien. Sie gehörten den Angaben zufolge zwei Firmen.