Bei einem Unfall auf der B105 in Höhe Gelbensande nahe Rostock sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 52 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto am Freitagnachmittag ungebremst auf den vor ihm fahrenden Wagen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er habe dann in den Gegenverkehr gelenkt - vermutlich um einen Aufprall zu verhindern. Dabei sei sein Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Sowohl der 52-Jährige als auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkws kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.