Retter haben in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) eine hilflose Urlauberin aus der Ostsee geholt und wiederbelebt. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend am Strand unweit von Rettungsturm und Seebrücke, wie Andre Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz, am Dienstag sagte. Die Frau war nach Feierabend in die 17 Grad kalte Ostsee gegangen und trieb plötzlich hilflos im flachen Wasser.

Eine Frau, die sie begleitete, zog sie heraus und rief um Hilfe, was die Rettungskräfte, die gerade noch beim Zusammenpacken waren, alarmierte. «Wir konnten die 62-Jährige wiederbeleben und stabilisieren», sagte Rieckhoff. Sie kam in eine Rostocker Klinik. Laut DLRG könnten gesundheitliche Probleme die Ursache für den Vorfall gewesen sein. Wind und Strömung seien zu dem Zeitpunkt an der Westküste von Graal-Müritz kein Problem gewesen.