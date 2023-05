Ersthelfer haben einen Mann nach einem Unfall in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 64-jährige Fahrer aus der Region war am Mittwoch beim Ortsteil Poggendorf mit dem Wagen von der Bundesstraße 194 abgekommen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Straßenbaum, wurde auf die andere Straßenseite zurückgeschleudert und fing sofort Feuer.