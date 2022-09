Ein 33-Jähriger ist in Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach einem turbulenten Polizeieinsatz festgenommen worden. Er hatte sich am Donnerstag eine Verfolgungsfahrt und eine körperliche Auseinandersetzung mit Beamten aus insgesamt sieben Streifenwagen geliefert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.