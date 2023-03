Am Strand des Ostseebades Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben die Bergungsarbeiten für das dort gestrandete 95 Meter lange Arbeitsschiff begonnen. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag mitteilte, sollen Schwimmbagger das antriebslose Frachtschiff zunächst freilegen. Danach solle es mit Hilfe von Schleppschiffen in tieferes Wasser gezogen werden. Laut Backhaus werden Baugeräte genutzt, die für den Bau des Inselhafens vor Prerow schon vor Ort waren.