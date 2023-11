Die SPD-Fraktion im Schweriner Landtag hat mit einem festlichen Empfang an die Bildung der ersten SPD-geführten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern vor 25 Jahren erinnert. Die Fraktion würdigte dabei am Donnerstag auch die Rolle von Harald Ringstorff, dem ersten SPD-Ministerpräsidenten im Land. Er habe 1998 die Führung eines noch stark vom wirtschaftlichen Niedergang geprägten Landes übernommen und wichtige Weichen für den darauffolgenden Aufschwung gestellt.