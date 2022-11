Der Landtag in Schwerin hat am Mittwoch in einer Feierstunde der Opfer der nationalsozialistischen Pogrome gegen die Juden von 1938 gedacht. Zugleich wurden die Revolution von 1918 und der Mauerfall 1989 gewürdigt. "Der 9. November ist ohne jeden Zweifel ein komplexer und vielschichtiger Erinnerungstag und ein ambivalenter Gedenktag der die dunkelsten und strahlendsten Momente der deutschen Demokratiegeschichte des 20. Jahrhunderts auf sich vereint", sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse vor den Abgeordneten und Gästen der Veranstaltung. Es sei unumstößlicher Fakt, dass sowohl die Erinnerung an die Pogrome 1938 als auch die Erinnerung an die Friedliche Revolution und den Fall der Mauer wichtige Teile der Gedenk-Kultur seien.