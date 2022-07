Das trockene Frühjahr hat die Gerste unerwartet gut verkraftet: Die Bauern haben Erträge eingefahren, die sie freuen. Ob das auch bei Weizen und Raps so wird, ist noch unklar - aber die Betriebskosten haben sich verdreifacht.

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern haben ein Viertel ihrer Getreideernte mit gutem Ertrag eingebracht, müssen aber stark gestiegene Betriebskosten verkraften. "Die Gerste ist gedroschen, die ungewöhnliche Hitze im Juni hat ihr kaum noch etwas anhaben können", sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Donnerstag vor Journalisten in Lüssow (Landkreis Rostock). Der Ertrag bei Gerste sei im Schnitt mit 70 bis 75 Dezitonnen pro Hektar "gut bis sehr gut", aber regional sehr unterschiedlich. So berichtete ein Landwirt, dass es allein in der Region Bützow Schwankungen von 40 Dezitonnen pro Hektar Gerste bis zu 95 Dezitonnen pro Hektar gebe.