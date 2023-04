Auch wenn die ersten Spargelstangen schon kurz vor Ostern geerntet wurden: Offiziell ist die bis 24. Juni dauernde Saison in MV seit Donnerstag eröffnet. Trotz der Kostensteigerungen bei allen Produktionsmitteln seien die Spargelanbauer in diesem Jahr "verhalten optimistisch", so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD), der auf einem Hof in Gülzow-Püzen (Kreis Rostock) zum Saisonauftakt selbst Spargel stach.

Auch wenn die ersten Spargelstangen schon kurz vor Ostern geerntet wurden: Offiziell ist die bis 24. Juni dauernde Saison in MV seit Donnerstag eröffnet. Trotz der Kostensteigerungen bei allen Produktionsmitteln seien die Spargelanbauer in diesem Jahr "verhalten optimistisch", so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD), der auf einem Hof in Gülzow-Püzen (Kreis Rostock) zum Saisonauftakt selbst Spargel stach.

2022 wurde in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums auf 156 Hektar weißer Spargel angebaut. Geerntet wurden 616 Tonnen, was einem Ertrag von durchschnittlich 3,9 Tonnen pro Hektar entspreche. Die Spargelstangen in Klasse I würden aktuell zu Preisen zwischen neun bis zwölf Euro je Kilogramm angeboten, so Backhaus. 2022 betrug der saisonale Durchschnittspreis für Spargel 8,62 Euro je Kilo. Das waren vier Prozent weniger als im Jahr 2021.

"Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher bevorzugen den Spargel aus der Region, weil sie wissen wollen, wo er herkommt und wer ihn anbaut", betonte der Minister. Bundesweit lag die Anbaufläche 2022 laut Statistischem Bundesamt bei gut 21.000 Hektar. Dabei ernteten 1465 Betriebe rund 110.300 Tonnen Spargel. Deutschlandweit an der Spitze lag Niedersachsen mit 26.100 Tonnen, gefolgt von Bayern (21.100 Tonnen) und Nordrhein-Westfalen (19.300).