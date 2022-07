Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) das Finale der besten zwölf Athletinnen erreicht. In ihrer Qualifikationsgruppe belegte die 25-Jährige mit 64,98 Metern den dritten Rang und kam damit souverän weiter. "Ich habe Saison-Bestleistung bei einer WM geworfen, daher bin ich sehr zufrieden", wird Vita auf der DLV-Seite leichtathletik.de zitiert. Sie kündigte an: "Im Finale geht noch einiges mehr, jetzt ist erstmals das Minimalziel erreicht.