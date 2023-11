Der Journalist und Autor Ronen Steinke besucht im November auf einer Lesereise zum Thema Antisemitismus fünf Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Der 40-Jährige werde aus seinen Büchern "Terror gegen Juden. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage" und "Antisemitismus in der Sprache. Warum es auf die Wortwahl ankommt" lesen und von seinem Leben als Jude in Deutschland erzählen. Das kündigte das Kulturministerium in Schwerin an.

Auftakt ist demnach eine Lesung in Greifswald am 21. November. Steinke besucht danach Güstrow, Neustrelitz und Neubrandenburg und liest zum Abschluss am 23. November im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin. Die Lesereise sei Teil der Bildungsreihe "Antisemitismus die Stirn bieten", hieß es aus dem Kulturministerium.