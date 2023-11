Das winterliche Schwerin hält aktuell als Filmkulisse her: Dort wird ein neuer ARD-Mehrteiler gedreht. Zum Aufwärmen hofft Hauptdarsteller Sascha Gersak auf heiße Spezialitäten vom Weihnachtsmarkt.

Der Schauspieler Sascha Gersak ("5 Jahre Leben") freut sich über den Start der Weihnachtsmarktsaison. "Ich mag gern mal 'nen Glühwein und oft gibt es ja auch noch was regional Typisches auf dem Weihnachtsmarkt zu essen, das probiere ich immer sehr gerne", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der 48-Jährige steht in dieser Woche in Schwerin für die zweite Staffel der ARD-Krimiserie "Die Toten von Marnow" vor der Kamera. Den Schweriner Weihnachtsmarkt wolle er bei der Gelegenheit auch einmal besuchen. "Da bin ich gespannt", meinte der in Berlin lebende Schauspieler.

Die Szenen für den Mehrteiler mit Gersak und Petra Schmidt-Schaller entstehen unter anderem im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf. Weitere Dreharbeiten sind dem NDR zufolge bis Mitte März im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie in Niedersachsen angesetzt. Wann die sechs Folgen in der ARD-Mediathek und im Ersten gezeigt werden, gab der Sender zunächst nicht bekannt.