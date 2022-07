Literaturmuseen haben unter Corona-Beschränkungen stark gelitten. Viele Reisegruppen blieben aus. Nun lädt das Fallada-Museum wieder ein: Zu den Literaturtagen. Mit Volker Kutscher kommt ein Hauch von "Babylon Berlin."

Mit mehreren Lesungen und einem Hauch "Babylon Berlin" beginnen an diesem Freitag die Hans-Fallada-Tage in Carwitz (Mecklenburgische Seenplatte). "Wir sind froh, dass die Literaturveranstaltung erstmals seit 2019 wieder ganz öffentlich sein kann", sagte der Leiter des Fallada-Museums, Stefan Knüppel, am Montag. So werden unter anderem die Autoren der letzten Biografie-Romane Michael Töteberg ("Falladas letzte Liebe") und Oliver Teutsch ("Die Akte Klabautermann") auf einem Podium erwartet. In Carwitz lebte der Dichter Fallada (1893-1947), der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, von 1933 bis 1944 mit Familie. Er schrieb dort einige seiner wichtigsten Werke. Daran erinnert ein Museum.