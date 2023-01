Das Musical "Der geteilte Himmel" nach der gleichnamigen deutsch-deutschen Erzählung von Christa Wolf ist am Freitagabend in Schwerin uraufgeführt worden. Die Geschichte um die an den politischen Umständen in der DDR scheiternde Liebe von Rita und Manfred wurde von Komponist Wolfgang Böhmer in zeitgemäße, dabei nie um Gefälligkeit buhlende Musik gebettet. Der Applaus am Ende des Abends im ausverkauften Mecklenburgischen Staatstheater galt auch diesem Kunststück.