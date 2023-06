Nach gut einer Woche ist der Löscheinsatz in dem Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz (Landkreis Rostock) beendet. Die Glutnester sind dank der Hilfe durch die vielen Rasensprenger, die auch Kreisregner genannt wurden, gelöscht, wie eine Kreissprecherin am Mittwoch in Güstrow sagte. Das Wasser sollte von der Feuerwehr am Nachmittag abgestellt werden. Zur Vorsicht soll die Forstbehörde noch eine kleinere Brandwache übernehmen. Die Rasensprenger seien an den Landkreis Ludwigslust-Parchim übergeben worden, damit sie bei den Bränden in Südwestmecklenburg genutzt werden können.