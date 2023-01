Ein Feuer hat in Groß Raden (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Agrarbetriebs stark beschädigt. Der Sachschaden an dem 20 mal 40 Meter großen Gebäude wird nach Angaben der Polizei vom Dienstagmorgen auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Neben Stroh waren demnach auch Arbeitsgeräte in der Halle gelagert. Wie der Brand in der Nacht zum Dienstag entstanden ist, blieb zunächst unklar. 74 Feuerwehrleute seien bis zum Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen.