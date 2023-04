Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Möllenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 20-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Der Mann kam in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Er kam demnach in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße L08. Die Fahrbahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.