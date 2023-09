Bei einem Einsatz wegen Lärms haben Polizisten in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) einen mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Räuber gefasst und sollen dabei angegriffen worden sein. Ein 28-jähriger Angreifer wurde am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht ebenfalls festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Anwohner in dem Wohngebiet im Osten Hagenows hatten wegen Lärms die Polizei alarmiert.