Ein Auto-Bastler hat in Sternberg (Ludwigslust-Parchim) einen Brand mit 120.000 Euro Schaden und viel Aufregung verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, soll der 38-Jährige am Dienstagabend mit einem Trennschleifer an einem Auto in dem ehemaligen Stall gearbeitet haben. Durch Funkenflug entstand Feuer. Die Flammen am Auto griffen auf den etwa 6 Meter breiten und 15 Meter langen Raum über, auch eine Gasflasche explodierte und eine Nachbargarage im Stadtzentrum fing Feuer. Vier Feuerwehren mit knapp 60 Kameraden mussten anrücken. Sie verhinderten ein Übergreifen des Brandes auf Wohnhäuser und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.