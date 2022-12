Die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) ermittelt gegen einen Hundehalter, dessen Schäferhunde einen Schüler angefallen und verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde der zehnjährige Junge aus Vellahn von zwei mutigen Frauen gerettet. Diese hatten den Vorfall am Montagnachmittag bemerkt und die beiden Hunde mit Pfefferspray vorübergehend in die Flucht geschlagen. Um weitere Hundeattacken auf offener Straße auszuschließen, brachten sie das am Arm verletzte Kind nach Hause.