Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat einen Schaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro verursacht. Vier Haustiere - zwei Hunde und zwei Katzen - seien verendet, teilte die Polizei am Montag mit.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Der Brand in Belsch brach demnach am Sonntag in Abwesenheit der Bewohner aus. Er soll im Kinderzimmer entstanden sein, wo sich ein Kamin befindet. Dieser könne im Zusammenhang mit dem Brand stehen. Das Haus gilt derzeit als nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt.