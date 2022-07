Mit 1,5 Promille ist ein Mann mit seinem Sportboot über den Plauer See (Kreis Ludwigslust-Parchim) gekurvt, bis Wasserschutzpolizisten seine Fahrt am Samstag gestoppt haben. An Bord des Bootes war auch noch ein zweiter Mann, der ebenfalls nicht geringe Mengen Alkohol intus hatte, wie die Wasserschutzpolizei-Inspektion in Schwerin mitteilte. Die Beamten schleppten das Boot zu ihrer Dienststelle, der Bootsführer musste anschließend ins örtliche Krankenhaus zur Blutabnahme. Als die Polizisten das Bootskennzeichen überprüften, stellten sie außerdem fest, dass es nicht gültig war.