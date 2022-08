Einen mit Baumaterialien beladenen Lkw-Anhänger haben Unbekannte am Wochenende in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, stand der Sattelauflieger in einem Gewerbegebiet an der Autobahn 24 Berlin-Hamburg. Geladen hatte er unter anderem Trockenausbauplatten und Laminat für Fußböden. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.