Im Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat ein Reifenlager in einem leeren landwirtschaftlichen Futterlager gebrannt. Etwa 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer am Sonntagnachmittag, das sich auf etwa 200 Quadratmeter der Fläche an dem Silo ausgebreitet hatte, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Mehrere Stunden nach dem ersten Löschen sei das Feuer bei Dadow noch einmal aufgeflammt, so dass die Wehren nach Mitternacht zum zweiten Mal ausrücken mussten. Verletzt wurde niemand. In der Region herrscht wegen der Dauertrockenheit seit Tagen die höchste Waldbrandwarnstufe, die Stufe fünf.