Bei einem Brand in Klinken (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Scheune mit rund 1000 Strohballen vernichtet worden. Laut Polizeiangaben von Samstag entstand dadurch in den frühen Morgenstunden ein Sachschaden von 465.000 Euro. Die circa 800 Quadratmeter große Scheune mit den darin eingelagerten Strohballen brannte aus zunächst unbekannter Ursache in voller Ausdehnung. Von einer Selbstentzündung wird jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht ausgegangen. Die Löscharbeiten der insgesamt 64 Einsatzkräfte sollen laut Polizei noch den ganzen Tag andauern, die Kriminalpolizei übernimmt nun die Ermittlungen.