Bei einem missglückten Überholmanöver zwischen Krakow am See (Landkreis Rostock) und Dobbertin (Ludwiglust-Parchim) ist ein 21-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Fahrer am Sonntagmittag mehrere Autos auf der Kreisstraße 135 überholt, in einer Kurve dann aber die Gewalt über seinen Wagen verloren. Sein Auto kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und begann zu brennen. Mehrere Ersthelfer holten den Schwerverletzten aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim noch aus dem brennenden Wagen und leisteten erste Hilfe. Er starb aber am Unfallort an seinen schweren Unfallverletzungen, wie ein Notarzt sagte. Der Wagen brannte komplett aus. Die Straße musste zur Bergung drei Stunden gesperrt bleiben.