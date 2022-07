Eine Autofahrerin hat in Parchim eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend an einer Ampelkreuzung der Bundesstraße 191. Die 65-Jährige sei mit dem Wagen nach links abgebogen und habe die 15-Jährige dabei erfasst. Bei der Kollision wurde die Jugendliche, die gerade die Fahrbahn überquerte, so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war noch unklar.