Bei der Kollision eines Lkw mit einem Auto sind bei Crivitz (Ludwigslust-Parchim) der Autofahrer getötet und drei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Lkw am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 321 aus Richtung Schwerin kommend mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ursache war zunächst noch unklar. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.

Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um eine Frau und einen Mann, die ebenfalls in dem Auto saßen sowie den Fahrer des Lasters. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bergung des Lkw, der in den umliegenden Wald geraten war, dauerte nach Polizeiangaben am Abend noch an. Unter anderem mussten dafür Bäume gefällt werden.