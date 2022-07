Zwei Jahre lang gab es wegen der Corona-Pandemie kein «Airbeat One»-Festival. Nun konnten laut Veranstalter wieder rund 200 000 Fans in der Kleinstadt Neustadt-Glewe zu elektronischer Musik feiern. Viele Stars der Szene waren dabei.

Mehr als 200.000 Fans haben nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen Tagen bei «Airbeat One» im Landkreis Ludwigslust-Parchim gefeiert. Am Sonntag ging das Festival für elektronische Musik auf dem Flugplatz der mecklenburgischen Kleinstadt Neustadt-Glewe zu Ende, die Zelte wurden abgebaut. Das Festival unter dem Motto «Italien» bot den Angaben zufolge eine der größten Bühnen Europas mit 160 Metern Breite und einer Höhe von fast 50 Metern. Mehr als 300 DJs aus aller Welt legten auf. Stars der Szene wie Kygo und Marshmello waren dabei, wie der Veranstalter weiter mitteilte.

Das Festival sei insgesamt friedlich und nahezu störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei mit. Jedoch wurden nach der Bilanz vom frühen Sonntagmorgen 103 Strafanzeigen registriert, darunter 25 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In 28 Fällen werde wegen Diebstahls ermittelt. In elf weiteren Fällen besteht der Verdacht der Körperverletzung. Zwischen Mittwoch und Sonntag waren den Angaben zufolge täglich rund 100 Beamte dort im Einsatz.

In den vergangenen zwei Jahren war «Airbeat One» wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Seinen 20. Geburtstag will das Festival vom 5. bis 9. Juli 2023 in Neustadt-Glewe feiern. Der Vorverkauf soll am 3. September beginnen.