Am Flughafen Rostock-Laage wird sich in Kürze das Berliner Weltraum-Forschungsunternehmen PTS ansiedeln. Damit gehe der Flughafen den nächsten Schritt in Richtung Weiterentwicklung zu einem Weltraumbahnhof, teilte die Zeitfracht-Gruppe am Dienstag mit. Es solle mit rund einem Dutzend Wissenschaftler ein Spacelab aufgebaut werden, in dem Unternehmen wie PTS (Planetary Transportation Systems) Mondfahrzeuge, Raumschiffe oder Technologien für das Weltall testen können. Die Einrichtung solle weiteren Unternehmen offenstehen und Forscher nach Laage ziehen.