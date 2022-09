Mitten in der Nacht werden Lokalbetreiber in der Inselstadt Malchow überfallen. Beide werden verletzt, sechs von zehn Tatverdächtigen gefasst. Ein Gericht hat fünf Verdächtige hinter Gitter geschickt.

Das Amtsgericht Waren an der Müritz hat nach einem Überfall auf zwei Betreiber eines Lokals in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) Haftbefehle gegen fünf Tatverdächtige erlassen. Die Männer im Alter von 21 bis 52 Jahren wurden daraufhin in Haftanstalten gebracht, wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend in Neubrandenburg sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Quintett versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Bei dem Überfall in der Pizzeria waren am frühen Dienstagmorgen die 39 und 41 Jahre alten Betreiber mit "gefährlichen Gegenständen" angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen sollen dabei auch Baseballschläger eingesetzt worden sein. Die insgesamt zehn mutmaßlichen Angreifer, die zum Teil aus dem Land Brandenburg angereist waren, flohen als die Polizei kam. Sechs von ihnen wurden kurz danach festgenommen, gegen fünf von ihnen wurden Haftbefehle beantragt. Einer der Männer soll bei der Festnahme Beamte attackiert haben.

Die beiden Geschädigten kamen in eine Klinik. Einer der beiden soll schwer verletzt sein und konnte noch nicht vernommen werden. Der andere habe die Klinik verlassen. Das Motiv für die Attacke sei noch unklar, hieß es von der Polizei.

PM