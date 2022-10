Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ein Pärchen aus Neubrandenburg wegen monatelangen Betruges mit gefälschten Luxus- und Markenprodukten. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, handelt es sich um einen 36-jährigen Neubrandenburger und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin. Sie sollen von Dezember 2019 bis Juli 2021 unter anderem gefälschte Luxustaschen und -brillen sowie gefälschte Gold- und Silbermünzen und auch Plagiate von Gold- und -Silberbarren verkauft haben. Dabei sei nach bisherigen Ermittlungen ein Schaden von mindestens 170.000 Euro entstanden.

In dem Zusammenhang gab es vor wenigen Tagen auch eine Durchsuchung in der Wohnung des Neubrandenburgers in einem Mehrfamilienhaus, zu dem sicherheitshalber auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos angefordert worden waren.

Es seien Wertgegenstände und Waren beschlagnahmt worden, unter anderem um den bisher entstandenen Vermögensschaden von rund 170.000 Euro auszugleichen, was juristisch als Vermögensarrest bezeichnet wird. Auch kleinere Menge Drogen wurden sichergestellt. Unklar sei noch, woher das Paar die Fälschungen bezogen hat. Die Ermittlungen liefen noch.

PM