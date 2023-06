Mit Blick auf die Eindämmung der im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns herrschenden Waldbrände hat sich der zuständige Landrat Stefan Sternberg (SPD) vorsichtig zuversichtlich gezeigt. "Wir sind ein bisschen optimistisch", sagte Sternberg am Dienstagabend nach einer Lagebesprechung des Einsatzstabes. An beiden betroffenen Standorten habe man es trotz Böen auch am Abend geschafft, dass "die Flächen nicht unmittelbar größer geworden sind". Bei Lübtheen seien weiterhin etwa 100 Hektar und bei Hagenow 45 bis 47 Hektar betroffen. "Das zeigt, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben also auch Wirkung zeigen."

Das Feuer sei jetzt an den meisten Schneisen angekommen. In dem Gebiet waren Brandschutzschneisen geschaffen worden, nachdem es 2019 in derselben Region fast eine Woche gebrannt und die Flammen knapp 1000 Hektar Wald erfasst hatten. Auch die nach 2019 geschaffenen Brunnen erwiesen sich als sehr effektiv sagte Sternberg.